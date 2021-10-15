التحالف العربي يعلن قتله أكثر من 180 مقاتلا حوثيا في مأرب خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي أنه نفذ خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية 40 عملية استهداف ضد قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية في مديرية العبدية والقرى المحيطة بها في محافظة مأرب وسط اليمن.

وذكر التحالف الذي تقوده الرياض اليوم الجمعة، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن خسائر الحوثيين جراء هذه العمليات بلغت أكثر من 180 مقاتلا و10 آليات عسكرية.

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التحالف: المليشيا الحوثية تواصل تعنتها وتواصل تجاهلها القوانين الدولية الإنسانية من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 15, 2021

وحمل التحالف "أنصار الله" المسؤولية بسبب "مواصلة تعنتها وتجاهلها القوانين الدولية الإنسانية من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار".

في غضون ذلك، أفادت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن مصدر محلي بأن الحوثيين سيطروا عن مركز مديرية العبدية التي يحاصرونها منذ ثلاثة أسابيع.

وكثف الحوثيون في فبراير الماضي عملياتهم العسكرية الرامية للسيطرة على مأرب التي لا تزال آخر معقل لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف، وسط البلاد.

المصدر: "واس" + "الأناضول"