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لبنان.. عون يبحث مع وزير العدل أحداث الطيونة

أخبار العالم العربي

لبنان.. عون يبحث مع وزير العدل أحداث الطيونة
الصورة من "تويتر"
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التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، وزير العدل القاضي هنري خوري وعرض معه الأحداث الدامية التي وقعت في الطيونة يوم أمس الخميس، والتي أدت إلى مقتل 7 أشخاص وجرح 32.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون عرض مع خوري لضرورة تفعيل دور مجلس القضاء الاعلى لاسيما بعد تعيين أربعة أعضاء فيه وأدائهم مع العضو الخامس اليمين القانونية.

كما تطرق الحديث إلى التحقيقات الجارية في الأحداث الدامية التي وقعت في الطيونة وضرورة الإسراع في انجازها لتحديد المسؤوليات.

وكان مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" تجمعوا يوم أمس الخميس، في منطقة الطيونة قبيل التوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار (قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت)، وقالت قيادة  الجيش اللبناني إن "المحتجين تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو، مما أدى إلى وقوع اشكال وتبادل لإطلاق النار".

المصدر: RT

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