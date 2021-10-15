لبنان.. عون يبحث مع وزير العدل أحداث الطيونة

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، وزير العدل القاضي هنري خوري وعرض معه الأحداث الدامية التي وقعت في الطيونة يوم أمس الخميس، والتي أدت إلى مقتل 7 أشخاص وجرح 32.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون عرض مع خوري لضرورة تفعيل دور مجلس القضاء الاعلى لاسيما بعد تعيين أربعة أعضاء فيه وأدائهم مع العضو الخامس اليمين القانونية.

كما تطرق الحديث إلى التحقيقات الجارية في الأحداث الدامية التي وقعت في الطيونة وضرورة الإسراع في انجازها لتحديد المسؤوليات.

الرئيس عون عرض مع وزير العدل القاضي هنري خوري لضرورة تفعيل دور مجلس القضاء الاعلى لاسيما بعد تعيين اربعة اعضاء فيه وأدائهم مع العضو الخامس اليمين القانونية. كما تطرق الحديث الى التحقيقات الجارية في الأحداث الدامية التي وقعت في الطيونة وضرورة الإسراع في انجازها لتحديد المسؤوليات pic.twitter.com/NRNqL1wg4D — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 15, 2021

وكان مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" تجمعوا يوم أمس الخميس، في منطقة الطيونة قبيل التوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار (قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت)، وقالت قيادة الجيش اللبناني إن "المحتجين تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو، مما أدى إلى وقوع اشكال وتبادل لإطلاق النار".

المصدر: RT