سوريا.. مقتل وإصابة عدد من عناصر "قسد" في هجومين بريف الحسكة

قتل وأصيب عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في هجومين نفذتهما فصائل مسلحة استهدفا مقرا وآلية عسكرية لـ"قسد" في منطقة المالكية، أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة.

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وأفادت مصادر محلية لوكالة "سانا" بأن "هجوما نفذته الفصائل الشعبية استهدف ما يسمى مقر الرحبة التابع لميليشيا "قسد" بالقرب من مخيم خان الجبل بريف المالكية ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والإصابات في صفوف مسلحي الميليشيا وتدمير آلية لهم وإلحاق أضرار مادية كبيرة في المقر".

وأضافت المصادر أن "الفصائل الشعبية استهدفت بهجوم آخر سيارة عسكرية تابعة لميليشيا "قسد" في منطقة تل عدس على الطريق الترابي بين قرية تل عدس والطبقة في ريف مدينة الرميلان شرق الحسكة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الميليشيا وأعطاب السيارة المستهدفة".

المصدر: سانا