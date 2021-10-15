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أفغانستان.. "طالبان" تشكل المحكمة العليا

أخبار العالم العربي

أفغانستان..
AP Rahmat Gul
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أعلنت حركة "طالبان" التي عادت إلى الحكم في أفغانستان تشكيل المحكمة العليا في البلاد.

وذكر المتحدث باسم "طالبان"، أحمد الله متقي، على حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس، تعيين وزير العدل بالوكالة في حكومة "طالبان" الجديدة، عبد الحكيم حقاني، رئيسا للمحكمة العليا، فيما تولى محمد قاسم تركمن وعبد المالك صيب منصبي نائبيه الأول والثاني على التوالي.

وكان عبد الحكيم حقاني قد ترأس المحكمة العليا في أفغانستان في السابق خلال فترة حكم "طالبان".

المصدر: RT

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