 
مباشر

قصة مأساوية.. طلقة في رأس مريم اللبنانية توشح بيروت بالسواد! (فيديو)

أخبار العالم العربي

قصة مأساوية.. طلقة في رأس مريم اللبنانية توشح بيروت بالسواد! (فيديو)
تويتر
مريم فرحات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rif0

لقيت امرأة لبنانية تدعى مريم فرحات مصرعها داخل منزلها إثر إصابتها بطلق ناري في الرأس عندما اندلعت اشتباكات مسلحة في منطقة الطيونة في بيروت أمس الخميس.

إقرأ المزيد
الرئيس اللبناني: ما حدث في بيروت اليوم أمر غير مقبول
الرئيس اللبناني: ما حدث في بيروت اليوم أمر غير مقبول

وأفادت تقارير صحفية بأن السيدة الراحلة البالغة من العمر 40 عاما، توجهت إلى النافذة لتطمئن على أطفالها الخمسة الذين كانوا من المفترض أن يأتوا من المدرسة وقت وقوع الاشتباكات في المنطقة.

وعندما فتحت نافذة منزلها الواقع في الطابق الثاني من المبنى، أصابتها رصاصة طائشة في رأسها فوقعت أرضا مضرجة بالدماء.

وأشارت إحدى قريبات المجني عليها أن عرس ابنتها كان قبل يومين قائلة: "قبل يومين كان حفل زفاف ابنتها الكبرى، وكانت الفرحة تغمرها، وودعت ابنتها 22 عاما عروسا لتعود العروس اليوم إلى مأتم والدتها متشحة باللون الأسود".

وقتل 6 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا