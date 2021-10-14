القضاء الإيطالي يعلق محاكمة 4 ضباط أمن مصريين في إطار قضية مقتل ريجيني

قرر القضاء الإيطالي تعليق محاكمة 4 من مسؤولي الأمن المصري في جريمة اختفاء وقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، في القاهرة.

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وأوضحت محكمة إيطالية تنظر في القضية، في قرار أصدرته مساء الخميس، أنه اتخذ بسبب مخاوف ألا يكون الرجال الـ4 قد علموا بالاتهامات الموجهة إليهم.

وقال محامو الدفاع، الذين عينتهم المحكمة للضباط الـ4، إنه لم يتسن لأحد الوصول لهم في مصر وهو ما يعني أنهم لا يعلمون بتوجيه الاتهام إليهم، الأمر الذي يجعل الإجراءات باطلة.

وبدأت صباح الخميس في العاصمة روما الجلسة الأولى للمحاكمة الغيابية بحق 4 رجال أمن مصريين متهمين باختطاف وتعذيب وقتل ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016.

وقال المدعي الإيطالي، سيرجيو كولايكو، خلال افتتاح المحاكمة، إن "السلطات المصرية عرقلت التحقيق ومنعت إيطاليا من الاتصال بالمشتبه بهم".

وأضاف أن على المحكمة أن تمضي بالتحقيق غيابيا مع الضباط الـ4 "لأنه من المستحيل أنهم لا يعلمون بالقضية".

المصدر: "رويترز" + وكالات