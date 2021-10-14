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مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي غرب بيت لحم

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي غرب بيت لحم
Reuters القوات الإسرائيلية
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قتل مواطن فلسطيني الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة بير عونه ببيت جالا غرب بيت لحم.

واعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا آخر، بدعوى محاولة إلقاء زجاجات حارقة نحو مركبات للمستوطنين على الطريق بين القدس ومستوطنة غوش عتصيون.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت منطقة بير عونه واعتقلت مواطنين فلسطينيين اثنين.

المصدر: RT

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