غوتيريش يدعو لوقف العنف في لبنان
Reuters /FW1F/William Maclean
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ric2
قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش دعا كل المعنيين في لبنان لوقف أعمال العنف على الفور.
وأضاف دوجاريك في حديثه مع الصحفيين أن غوتيريش يحث على الكف عن الأعمال الاستفزازية والخطابات التحريضية في لبنان.
وأشار إلى أن غوتيريش أكد مجددا ضرورة إجراء تحقيق مستفيض ومستقل وشفاف في الانفجار الذي وقع عام 2020 في مرفأ بيروت.
وقتل في لبنان ما لا يقل عن ستة أشخاص اليوم الخميس فيما وصفته السلطات بأنه هجوم على محتجين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.