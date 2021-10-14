حزب "القوات اللبنانية": الاتهامات الموجهة إلينا باطلة و"حزب الله" مسؤول عن التصعيد
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رفض حزب "القوات اللبنانية" ما وجه إليه من اتهامات بالاعتداء على متظاهرين مؤيدين لـ"حزب الله" وحركة "أمل" في بيروت اليوم الخميس، محملا "حزب الله" المسؤولية عن التصعيد.
"#القوات" لـ"الحزب" و"أمل": الاتهام باطل وفيديوهات الظهور المسلّح واضحة#لبنان#بيروت#الطيونةhttps://t.co/h7c1pwmucRpic.twitter.com/jZzqir92gs— Lebanese-Forces.com (@LFofficialpage) October 14, 2021
يتبع..
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