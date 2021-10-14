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حزب "القوات اللبنانية": الاتهامات الموجهة إلينا باطلة و"حزب الله" مسؤول عن التصعيد

حزب "القوات اللبنانية": الاتهامات الموجهة إلينا باطلة و"حزب الله" مسؤول عن التصعيد

أخبار العالم العربي

حزب
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رفض حزب "القوات اللبنانية" ما وجه إليه من اتهامات بالاعتداء على متظاهرين مؤيدين لـ"حزب الله" وحركة "أمل" في بيروت اليوم الخميس، محملا "حزب الله" المسؤولية عن التصعيد.

يتبع..

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