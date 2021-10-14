حزب "القوات اللبنانية": الاتهامات الموجهة إلينا باطلة و"حزب الله" مسؤول عن التصعيد

رفض حزب "القوات اللبنانية" ما وجه إليه من اتهامات بالاعتداء على متظاهرين مؤيدين لـ"حزب الله" وحركة "أمل" في بيروت اليوم الخميس، محملا "حزب الله" المسؤولية عن التصعيد.

يتبع..