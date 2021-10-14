لبنان.. استئناف عملية البحث عن المفقودين اللذين كانا على متن الطائرة التي سقطت في البحر

استأنف عناصر ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ اللبناني، فجر اليوم الخميس، عمليات الغطس بحثا عن الشابين المفقودين إثر سقوط طائرة مدنية كانا على متنها في البحر.

وقال عناصر ​وحدة الإنقاذ البحري​ إنه تم استئناف عمليات الغطس بالتنسيق مع ​القوات​ البحرية والجوية في ​الجيش اللبناني​، وإعداد التحضيرات الضرورية لمتابعة مهمة البحث عن ​المفقودين​ اللذين كانا على متن ​طائرة​ التدريب التي سقطت صباح أمس على بعد كيلو متر عن الشاطئ.

يذكر أن الطائرة التي سقطت مدنية وهي تابعة لنادي الطيران اللبناني، ومن طراز "سيسنا 172".

وقد طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من الأجهزة المعنية تركيز الجهود للبحث عن الطائرة والراكبين اللذين كانا على متنها، فيما طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قيادة الجيش اللبناني إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام