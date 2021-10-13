لبنان.. سقوط طائرة مدنية صغيرة في البحر والبحث عن شابين كانا على متنها (فيديو)
Reuters Charles W Luzier
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني من طراز "سيسنا 172" في البحر مقابل معمل سانيتا في منطقة حالات، والبحث عن شابين كانا على متنها.
هذا وأجرى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اتصالا بقيادة الجيش وطلب إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الطائرة، مقابل حالات كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والإنقاذ.
عمليات البحث مكان سقوط طائرة مدنية مقابل شاطئ حالات#Lebanon24pic.twitter.com/DuqdJz7Xld— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 13, 2021
المصدر: RT + "لبنان 24"
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