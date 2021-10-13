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لبنان.. سقوط طائرة مدنية صغيرة في البحر والبحث عن شابين كانا على متنها (فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. سقوط طائرة مدنية صغيرة في البحر والبحث عن شابين كانا على متنها (فيديو)
Reuters Charles W Luzier
طائرة تدريب من طراز "Cessna 172" (سيسنا 172)
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني من طراز "سيسنا 172" في البحر مقابل معمل سانيتا في منطقة حالات، والبحث عن شابين كانا على متنها.

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هذا وأجرى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اتصالا بقيادة الجيش وطلب إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الطائرة، مقابل حالات كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والإنقاذ.

المصدر: RT + "لبنان 24"

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