سعيد يجدد دعوته للقضاء التونسي إلى التحرك و"القضاء على الفساد والمفسدين"

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، القضاء التونسي مجددا إلى "التحرك والقيام بدوره كاملا والقضاء على الفساد والمفسدين"، مؤكدا أن كل الملفات ستفتح بدون استثناء.

وقال خلال اجتماع مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي بن حمزة، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، إن "هناك من غايته التنكيل بالشعب ... أحذر هؤلاء المحتكرين والمضاربين الذين يعبثون بقوت الشعب، ومن يقف ورائهم خلف الستار، نعرفهم فردا فردا، وستأتي اللحظة التي سيدفعون فيها ثمن ما يفعلون".

وأضاف أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لكل من يريد العبث بحياة التونسيين، مؤكدا أن العبث بالشعب التونسي ومقدراته انتهى، ولا مجال للمساس بكرامة التونسيين.

وأعلن مجدا أن "جميع الملفات ستفتح دون استثناء، ولن تشفع لهم لا عمالة، ولن يشفع لهم مال، ولن يغفر لهم الشعب التونسي".

المصدر: رئاسة الجمهورية التونسية