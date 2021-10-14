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مصر.. مالك منتجع الجونة يؤكد انعقاد المهرجان في موعده

أخبار العالم العربي

مصر.. مالك منتجع الجونة يؤكد انعقاد المهرجان في موعده
Reuters
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أعلن سميح ساويرس مالك منتجع الجونة أن المهرجان سيقام في موعده اليوم الخميس وأن الحريق أثر على المنطقة الخاصة بالاحتفالات بينما لم يتأثر المسرح الرئيسي.

وشكر ساويرس قوات الدفاع المدني ومحافظة البحر الأحمر على مساعدتهم الهائلة في إخماد الحريق، الذي اندلع في قاعة المؤتمرات، مشددا على أن النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي ستستمر كما هو مخطط له.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان أنها دفعت بعشرين عربة إسعاف لموقع الحريق وأصيب 14 شخصا بالاختناق.

ويعتبر مهرجان الجونة السينمائي من أهم المهرجانات التي تقام في مصر ويفترض أن تستمر النسخة الخامسة من المهرجان حتى 22 أكتوبر الحالي.

المصدر: RT

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