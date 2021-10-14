مصر.. مالك منتجع الجونة يؤكد انعقاد المهرجان في موعده

أعلن سميح ساويرس مالك منتجع الجونة أن المهرجان سيقام في موعده اليوم الخميس وأن الحريق أثر على المنطقة الخاصة بالاحتفالات بينما لم يتأثر المسرح الرئيسي.

وشكر ساويرس قوات الدفاع المدني ومحافظة البحر الأحمر على مساعدتهم الهائلة في إخماد الحريق، الذي اندلع في قاعة المؤتمرات، مشددا على أن النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي ستستمر كما هو مخطط له.

Statement from the Chairman of Orascom Development Holding Eng Samih Sawiris:



“The 5th edition of the El Gouna Film Festival will proceed as planned.”



GFF extends its gratitude to the Civil Defense Forces and the Red Sea Governorate for their immense help… pic.twitter.com/b6ybBbSpTQ — El Gouna Film Festival (@ElGounaFilm) October 13, 2021

وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان أنها دفعت بعشرين عربة إسعاف لموقع الحريق وأصيب 14 شخصا بالاختناق.

ويعتبر مهرجان الجونة السينمائي من أهم المهرجانات التي تقام في مصر ويفترض أن تستمر النسخة الخامسة من المهرجان حتى 22 أكتوبر الحالي.

المصدر: RT