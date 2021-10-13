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الجيش السوري يكشف حصيلة ضحاياه وخسائره جراء هجوم إسرائيلي على تدمر

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يكشف حصيلة ضحاياه وخسائره جراء هجوم إسرائيلي على تدمر
Reuters
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي
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أعلن الجيش السوري عن مقتل أحد جنوده وجرح 3 آخرين في هجوم إسرائيلي استهدف منطقة تدمر وسط البلاد، مساء الأربعاء.

وقال مصدر عسكري سوري إنه "حوالي الساعة 23:34  مساء 13- 10 -2021، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر مستهدفا برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به، مما أدى إلى استشهاد جندي وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

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"سانا": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب تدمر مصدرها منطقة التنف

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أفادت بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوب تدمر مصدرها منطقة التنف".

المصدر: RT

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