"سانا": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب تدمر مصدرها منطقة التنف

أفادت وكالة "سانا" يوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوب تدمر مصدرها منطقة التنف.

وقالت قناة "السورية" إن عدوانا جويا إسرائيليا استهدف منطقة تدمر.

وصرح مصدر عسكري سوري بأنه حوالي الساعة 23.34 مساء الأربعاء 13 أكتوبر، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر.

وأكد المصدر أن القصف استهدف برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به، مشيرا إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

المصدر: وسائل إعلام سورية