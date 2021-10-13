مصر.. نقابة الضيافة الجوية تعلق على فيديو رقص محمد رمضان داخل طائرة

أثارت واقعة رقص مضيفات الطيران مع الفنان محمد رمضان داخل طائرته الخاصة استياء الجمهور وخاصة بعد تعليقه على الفيديو الذي نشره على "فيسبوك" و"إنستغرام" قائلا: "المضيفة الفرفوشة رزق".

إقرأ المزيد

ونشر أسامة عبد الباسط رئيس النقابة العامة للضيافة الجوية تدوينة على "فيسبوك" فيسبوك قال فيها: "يجب أن تتم محاسبة الفنان من قبل النقابة التابع لها، وأدعو حضراتكم للتواصل مع النقابات الفنية وسؤالهم عن نتيجة تحقيقاتهم مع ذلك المحسوب على الفن بخصوص تطبيعه في أحد البارات في واقعة سابقة له".

وأوضح عبد الباسط: "أغلب ظني أن طائرته الخاصة وطاقمها من تلك الدولة، أو ربما كانت مشاهد تمثيلية لإحداث ضجة ما، وهي تصرفات ليست ببعيدة عن صاحب الدكتوراه الفخرية من معهد الحلاقة المتخصص".

وأوضح عبد الباسط أنه تلقى الكثير من المكالمات من الصحفيين بخصوص أحد الفيديوهات.

وأكد أنه تم تجميد نشاط النقابة العامة للضيافة الجوية المصرية منذ عام 2018 وهناك قضية منظورة أمام القضاء المصري ضد وزارة القوى العاملة بهذا الخصوص.

المصدر: وسائل إعلام مصرية