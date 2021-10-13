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الجزائر ردا على اتهامات تمويلها ميليشيات في مالي: صدرت عن وسيلة إعلامية موالية للمخابرات الفرنسية

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الجزائر ردا على اتهامات تمويلها ميليشيات في مالي: صدرت عن وسيلة إعلامية موالية للمخابرات الفرنسية
Reuters CHRISTIAN HARTMANN
علم الجزائر
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علقت وزارة الخارجية الجزائرية على اتهامات وجهت إليها حول "تمويلها ميليشيات في مالي"، مشيرة إلى أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة في تصريح أن هذه الادعاءات "صدرت عن وسيلة إعلامية معروفة بولائها لمصالح المديرية العامة للأمن الخارجي التابعة للاستخبارات الفرنسية، التي يقودها السفير السابق بالجزائر برنار ايمييه".

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وتابع: "الأمر يتعلق بتلاعب فاضح ومشين من طرف عرابي بلد جار الذين يتحكمون في دمية بائسة تنشر في أعمدة مدونة خاصة بالمرتزقة".

المصدر: "أوراس" 

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