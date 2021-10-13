العراق.. "الإطار التنسيقي": نتائج الانتخابات تعرض السلم الأهلي للخطر

أعلن "الإطار التنسيقي" في العراق، اليوم الأربعاء، أن نتائج الانتخابات الأخيرة، تعرض السلم الأهلي للخطر.

وذكر الإطار الذي يضم أحزابا وفصائل شيعية مسلحة في بيان صحفي: "كنا قد أعلنا رفضنا لما أعلن من نتائج أولية للانتخابات وفق معطيات فنية واضحة".

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وأضاف، أن "ماظهر في اليومين الماضيين من فوضى في إعلان النتائج وتخبط في الإجراءات وعدم دقة في عرض الوقائع قد عزز عدم ثقتنا بإجراءات المفوضية مما يدعونا إلى التأكيد مجددا على رفضنا لما أعلن من نتائج".

وأشار إلى أن "المضي بهذه النتائج يهدد بتعريض السلم الأهلي للخطر"‏.

المصدر: RT