العراق.. حركتان سياسيتان تجهزان جماهيرهما للاحتجاج على نتائج الانتخابات

دعت حركتا "حقوق" و"عصائب أهل الحق" في العراق، اليوم الأربعاء، جماهيرهما إلى الاستعداد للاحتجاج على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.

وقال رئيس حركة "حقوق" حسين مونس في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب عن "العصائب" حسن سالم، إن "حركة حقوق كان لديها أكبر عدد من المراقبين في المراكز الانتخابية، بلغ عددهم نحو 20 ألف كيان ومراقب، وبالتالي استطعنا الحصول على 60% من أشرطة التصويت العام".

وأضاف، أن "ما أعلنته مفوضية الانتخابات وبهذه الطريقة الهزيلة عن استحقاقات حركة حقوق مغاير تماما لما متوفر لدينا".

من جهته قال حسن سالم، إن "ما حدث مهزلة ولن نسكت عنه".

المصدر: RT