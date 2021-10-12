ردود أفعال غريبة لبعض المرشحين الخاسرين في الانتخابات العراقية (صور + فيديوهات)

علق عدد من الخاسرين في الانتخابات النيابية العراقية على خسارتهم عقب إعلان النتائج الأولية، فبدرت منهم ردود فعل غريبة كان بعضها طريفا وبعضها الآخر غاضبا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ردات فعل هؤلاء، حيث أدت الخسارة المؤلمة لمرشح من قضاء الصويرة التابع لمحافظة واسط، بدفعه لإزالة محول كهرباء كان قد تبرع بها قبيل الانتخابات لكسب أصوات سكان المنطقة.

💥 اغرب ردة فعل لمرشح خاسر 😂

مرشح لم يفز في قضاء الصويرة ، قام برفع المحولة الكهربائية التي تبرع بها لأهالي الحي و بعد خسارته قام برفعها و اقتلاعها من جذورها 😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/rYzOGw3HxS — عبد الحميد العاني 🇮🇶 (@hamid_alani) October 12, 2021

فيما كانت ردة فعل المرشح المستقل طارق خورشيد طريفة، حيث أنه بعد سماعه إعلان نتائج الانتخابات وتيقنه بالخسارة، رفع صوره الدعائية في الحملة الانتخابية واستخدمها لشواء السمك في إحدى مناطق أربيل.

المرشح المستقل طارق خورشيد من اربيل بعد ما خسر راح اخذ القطع مالته و سوى بيهن سمج مسگوف 😍 pic.twitter.com/XEwKvsHV3R — Mustafa Evar (@Evar_RMA) October 12, 2021

أما المرشح حيدر جبار الدليمي فكان الأشد غضبا، إذ اتهم مفوضية الانتخابات بسرقة أصواته، داعيا المقربين منه إلى التجمع بأسلحتهم.





: مرشح مستقل خاسر من الدائرة الثانية بمحافظة بابل يتهم مفوضية الانتخابات بسرقة اصواته. pic.twitter.com/nCYwfQEE46 — Ahmed Mahdi Orient (@2017ahmedmahdi) October 11, 2021

وقال موقع "الشفافية نيوز"، إن مؤيدي المرشح عن ائتلاف النصر، رياض عباس التميمي، والذي خسر في تحقيق الفوز بالانتخابات البرلمانية، قطعوا طريق بغداد – كركوك في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة، احتجاجا على النتائج.

وطالب المتظاهرون بإعادة عد وفرز الاصوات، واصفين عملية العد والفرز بـ"غير الدقيقة والبعيدة عن الأرقام المسجلة لدى مراقبي الانتخابات التابعين للنائب الخاسر".



قطع طريق بغداد كركوك من قبل مناصري احد المرشحين الخاسرين في الانتخابات

المرشح رياض عباس التميمي،

المواطنيين منذ اكثر من ساعة ينتظرون فتح الطريق pic.twitter.com/4wQyPRHxBr — Lina Ghanawi حساب ثاني (@LGhanawi) October 12, 2021

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، قد فتحت اليوم الثلاثاء، باب تقديم الطعون على نتائج الانتخابات، محددة مدة 10 أيام للبت في تلك الطعون.

المصدر: RT