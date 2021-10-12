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ردود أفعال غريبة لبعض المرشحين الخاسرين في الانتخابات العراقية (صور + فيديوهات)

أخبار العالم العربي

ردود أفعال غريبة لبعض المرشحين الخاسرين في الانتخابات العراقية (صور + فيديوهات)
Reuters KHALID AL-MOUSILY
الانتخابات العراقية
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علق عدد من الخاسرين في الانتخابات النيابية العراقية على خسارتهم عقب إعلان النتائج الأولية، فبدرت منهم ردود فعل غريبة كان بعضها طريفا وبعضها الآخر غاضبا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ردات فعل هؤلاء، حيث أدت الخسارة المؤلمة لمرشح من قضاء الصويرة التابع لمحافظة واسط، بدفعه لإزالة محول كهرباء كان قد تبرع بها قبيل الانتخابات لكسب أصوات سكان المنطقة. 

فيما كانت ردة فعل المرشح المستقل طارق خورشيد طريفة، حيث أنه بعد سماعه إعلان نتائج الانتخابات وتيقنه بالخسارة، رفع صوره الدعائية في الحملة الانتخابية واستخدمها لشواء السمك في إحدى مناطق أربيل.

أما المرشح حيدر جبار الدليمي فكان الأشد غضبا، إذ اتهم مفوضية الانتخابات بسرقة أصواته، داعيا المقربين منه إلى التجمع بأسلحتهم.

وقال موقع "الشفافية نيوز"، إن مؤيدي المرشح عن ائتلاف النصر، رياض عباس التميمي، والذي خسر في تحقيق الفوز بالانتخابات البرلمانية، قطعوا طريق بغداد – كركوك في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة، احتجاجا على النتائج.

وطالب المتظاهرون بإعادة عد وفرز الاصوات، واصفين عملية العد والفرز بـ"غير الدقيقة والبعيدة عن الأرقام المسجلة لدى مراقبي الانتخابات التابعين للنائب الخاسر".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، قد فتحت اليوم الثلاثاء، باب تقديم الطعون على نتائج الانتخابات، محددة مدة 10 أيام للبت في تلك الطعون.

المصدر: RT

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