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مباحثات سورية عراقية في موسكو لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

أخبار العالم العربي

مباحثات سورية عراقية في موسكو لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
Reuters Ali Hashisho
العاصمة السورية مدشق
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بحث وزير النفط السوري بسام طعمة، مع نظيره العراقي إحسان عبد الجبار، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الطاقة ولاسيما قطاع النفط.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن "الوزيرين ركزا خلال لقاء على هامش المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو على ضرورة توفير شروط مناسبة لعمل مؤسسات النفط والغاز في ظروف مواجهة تهديدات فلول المجموعات الإرهابية المتبقية في مناطق حقول النفط والغاز في البلدين".

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وأضافت أن "الوزيرين أكدا أهمية المضي قدما في تطوير العلاقات السورية العراقية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويخدم مصالح مواطني البلدين الشقيقين في جميع المجالات".

المصدر: "سانا"

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