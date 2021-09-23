العراق: نعمل من أجل عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن بلاده تعمل من أجل عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن حسين التقى أمس نظيره السوري فيصل المقداد، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبحثا العلاقات الثنائـية، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك، إضافة إلى استعراض مجمل التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والإقليمية، والدولية.

ونقل البيان عن حسين قوله، إن "استقرار سوريا يهم العراق، وأن الوضع الأمني غير المستقر وتواجد إرهابيي داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية في سوريا هو تهديد أيضا لاستقرار وأمن العراق".

وأضاف، أن "العراق يستمر في جهوده لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية".

من جهته أكد الوزير السوري حرصه على تفعيل العلاقات الثنائـية في المجالات كافة، وتكثيف الحوارات السياسية بين البلدين، وقال إن "الانتصارات التي تحققت على الإرهاب في سوريا، والعراق هي انتصارات مشتركة"، وفقا للبيان.

ونقل البيان عن المقداد قوله، إن "العراق اليوم فرض نفسه في قضايا المنطقة، وعلينا الاستمرار بالعمل معا لحفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، ونشيد بالجهود الكبيرة التي بذلها العراق، في الفترة الماضية تجاه سوريا، والقضايا العربية والإقليمية والدولية".

المصدر: RT