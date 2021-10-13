وزير خارجية الإمارات: لا نريد ظهور حزب الله آخر في اليمن وراضون عن علاقتنا بإسرائيل
الصورة من حساب وزير الخارجية الإسرائيلي على "تويتر"
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قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، إن بلاده لا نريد ظهور حزب الله آخر في اليمن، معلنا عن رضا الإمارات عن "علاقتنا المتنامية مع إسرائيل".
وفي تصريح خلال اجتماع ثلاثي مع نظيرة الأمريكي أنتوني بلينكن والإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الأمريكية واشنطن، أعلن آل نهيان أنه سيزور إسرائيل قريبا، مشددا على أنه "لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين".
المصدر: "رويترز"
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