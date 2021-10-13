مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين يجري تعديلات في مناصب قيادية

اتخذت جماعة الإخوان المسلمين قرارات جديدة صلب الجماعة تراوحت بين الإعفاء والإلغاء.

وقالت الجماعة في بيان يوم الأربعاء، إن مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين في اجتماعه في شهر اكتوبر2021 قرر إعفاء الفاضل إبراهيم منير من مهامه كنائب للمرشد العام للإخوان المسلمين.

وأضافت أنه تقرر إلغاء الهيئة المشكلة طبقا لوثيقتها الصادرة عن مجلس الشورى العام في 16 يناير 2021.

وأكدت أنه تمت إحالة ما بدأته من الهيئة مشاريع إلى مؤسسات الجماعة التنفيذية والشورية المعنية.

وأفادت الجماعة في البيان بأن المجلس وهو يتخذ هذه القرارات كان حريصا على احتواء المخالفات بعدم الالتزام باللوائح وتهميش مؤسسات الجماعة وعدم الالتزام بقرارات مجلس الشورى طوال عام كامل باعتباره السلطة العليا في الجماعة ومرجعيتها.

وأوضح أنه سبق للمجلس أن طرح آليات لوقف هذه المخالفات إلا أنه للأسف لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وشبين أنه كان حريصا على اعتبار أن ذلك شأنا داخليا لا يحتاج للإعلان، ولكن لما حدث من لغط في وسائل الإعلام وتقديرا من المجلس لدور الإعلام في نقل الحقيقة فقد أصدر المجلس هذا البيان.

وأهابت بالجميع الالتزام بما ورد في البيان والذي يعبر عن الرأي الرسمي للجماعة.

المصدر: صفحة الإخوان المسلمين على "فيسبوك"