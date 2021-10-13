وزارة الدفاع الوطني الجزائرية تعلن ضبط كميات ضخمة من المخدرات

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أنها أوقفت 38 تاجر مخدرات، وكميات ضخمة من مادة "الكيف المعالج" المخدرة، قدرت بأكثر من 10 قناطير (أكثر من طن) خلال الأسبوع الماضي

وحسب إحصاءات نشرتها عن الفترة من 6 وحتى 12 أكتوبر الجاري، أوضحت الوزارة أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، في إقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة أوقفت 10 تجار مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات أخرى من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ 430 كيلوغراما من الكيف المعالج.

وأضافت الوزارة في بيان عبر صفحتها في الفيسبوك، أنها أوقفت 28 تاجر مخدرات آخرين، وحجز 90 كيلوغراما من نفس المادة، وما يزيد عن 473 ألف قرص مهلوس، وذلك خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

المصدر: RT