صيدلي مصري مقيم في السعودية يستنجد بوزيرة الهجرة المصرية بعد القبض عليه بسبب "فيسبوك"
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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استغاث أحد المصريين المقيمين في السعودية بوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، مطالبا بتوكيل محام لصيدلي مصري بالسعودية تم القبض عليه.
وقبضت الشرطة السعودية على الصيدلي المصري شريف مدكور، بعد منشور كتبه على صفحته عبر "فيسبوك"، أساء فيه لصيدليات الدواء بالسعودية.
وتطرق مدكور الذي يعمل صيدليا في جنوب جدة بمنشوره إلى عدم السماح بإغلاق الصيدليات وقت الصلاة.
وكتب: "هتقولي طب هصلي أمتى؟، هقولك ماليش فيه".
وتابع: "هتقولي طب تأخير الصلاة لغير عذر كبيرة، هقولك العذر إنك تبيع لوكس وبامبرز.. مع تحيات ديفيد كوهين".
المصدر: "القاهرة24"
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