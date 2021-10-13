الجوازات السعودية تصدر أكثر من 9 آلاف قرار بحق مواطنين سعوديين ومقيمين لمخالفتهم الأنظمة

أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات المناطق، 9366 قرارا إداريا بحق مواطنين سعوديين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأشارت المديرية إلى أن "العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل".

وشددت على جميع السعوديين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية جميع السعوديين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

المصدر: "سبق"