تأجيل موعد القمة الفرنكوفونية في تونس

أعلن عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية التونسي سليم خلبوص يوم الثلاثاء، أنه تقرر تأجيل القمة الدولية للفرنكوفونية التي كان من المزمع عقدها هذا العام في جزيرة جرية التونسية.

وقال خلبوص عبر صفحته بـ"فيسبوك": المجلس الدائم للفرنكوفونية (تابع للمنظمة الدولية للفرنكفونية) الذي شاركت في اجتماعه اليوم، قرر السماح بتأجيل تنظيم مؤتمر القمة العالمي للفرنكوفونية في جربة بتونس لمدة سنة".

وتابع وزير التعليم التونسي السابق: "أتوجه بالشكر للدبلوماسية التونسية للعمل الرائع الذي بذلته للدفاع عن مصالح بلدنا بالاحتفاظ بحق تنظيم القمة.. مبروك جربة 2022".

وفي البداية، كانت هذه القمة مقررة في جربة يومي 12 و13 ديسمبر 2020، لكن أرجئت بسبب جائحة كورونا إلى 20 و21 نوفمبر 2021 قبل أن يتم تأجيلها مجددا.

ولم يذكر خلبوص سببا للتأجيل الجديد، ولم تصدر على الفور إفادة رسمية من السلطات التونسية بشأنه.

ويأتي التأجيل بعد أن قررت باريس مؤخرا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين والمغاربة والجزائريين.

وتأسست الوكالة الجامعية للفرنكوفونية قبل 60 عاما، وتضم 1007 جامعات ومدارس عليا تستعمل اللغة الفرنسية في 119 دولة، حسب تعريف الوكالة لنفسها.

والمنظمة الدولية للفرنكوفونية ظهرت عام 1970 في نيامي بالنيجر، بعد اتفاق بين 21 دولة ناطقة بالفرنسية، بينها تونس، على إنشاء وكالة لتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتربية والبحث، وهي تضم حاليا 88 دولة، بواقع 54 عضوا و7 منتسبين و27 مراقبا.

المصدر: RT + وكالات