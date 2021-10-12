صحيفة: السلطات السودانية تمنع عددا من كبار المسؤولين النافذين من السفر

أفادت صحيفة "السوداني" بأن السلطات السودانية منعت عددا من كبار المسؤولين النافذين من السفر.

وقالت الصحيفة إنه "على رأس قائمة المحظورين من السفر عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي، ووزير وزارة مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، وأعضاء لجنة إزالة التمكين صلاح مناع ووجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان إسحق.

يتبع..

المصدر: "السوداني"