تحالف "الفتح" العراقي: رفضنا لنتائج الانتخابات ليس موجها لأي كتلة أو جهة سياسية

جدد تحالف "الفتح" العراقي بزعامة هادي العامري، اعتراضه على النتائج الأولية المعلنة للانتخابات التشريعية، لافتا إلى أن "التحالف لديه أدلة تثبت أنه يمتلك أصواتا تؤهله للفوز".

وقال المتحدث باسم التحالف أحمد الأسدي: "اعتراضنا على النتائج المعلنة ورفضنا لها ليس موجها لأي كتلة سياسية فائزة"، مبينا أن "المحطات التي تم عدها يدويا لم تضف أصواتها أي ما يقارب المليون صوت".

وأضاف، أن "تحالف الفتح ليس لديه عقدة مع التيار الصدري أو غيره"، موضحا أن "النتائج النهائية ستحسم المسار".

وأشار إلى أنه "لدينا أدلة تثبت أن لدينا عددا من الأصوات يؤهلنا للفوز، وأن من حق جماهيرنا أن تعبر عن امتعاضها ورفضها للنتائج دون الخروج عن القانون".

ولفت إلى أن "جماهيرنا في كل مناطق العراق تشعر بخيبة أمل كبيرة نقول لهم لا تهنوا ولا تحزنوا"، مشددا على أنه "نحن رجال الدولة وحماتها ونحن داعمون للمفوضية في تقديم كل الأدلة الشفافية".

وتابع أن "النتائج لن تبقى ولن نقبل بأي نتائج إلا بالأدلة".

ووفق النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، التي جرت الأحد، فقد حصل تحالف "الفتح" على 14 مقعدا، فيما كان قد حل ثانيا في الانتخابات السابقة عام 2018 برصيد 48 مقعدا.

المصدر: "وكالات عراقية"