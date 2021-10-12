الأردن وقطر يوقعان اتفاقيات استثمارية خلال زيارة الملك عبد الله إلى الدوحة

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع إقليميا ودوليا، كما جرى توقيع اتفاقيات استثمارية بين البلدين.

وأكد الجانبان على الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية، إضافة إلى زيادة فرص التشغيل للأردنيين في قطر.

وشدد الزعيمان على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جلالة الملك عبدالله الثاني يجري مباحثات مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة #قطر، في الدوحة



تفاصيل:https://t.co/5XkTXEFQHB#الأردن 🇯🇴🇶🇦 pic.twitter.com/thPAakkAud — RHC (@RHCJO) October 12, 2021

وجدد الملك عبد الله الثاني، على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة، على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتناولت المباحثات أيضا، التطورات في الملف السوري، ودعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.

وتم على هامش الزيارة، توقيع اتفاقية بين الحكومتين الأردنية والقطرية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية الأردنية، لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين وتطوير فرص التعاون.

المصدر: "الديوان الملكي الأردني"