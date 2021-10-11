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ملك الأردن يزور قطر يوم الثلاثاء

أخبار العالم العربي

ملك الأردن يزور قطر يوم الثلاثاء
Reuters
العاهل الأردني عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - في عمان 28 مارس 2017
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يقوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ترافقه الملكة رانيا العبد الله، يوم الثلاثاء، بزيارة إلى دولة قطر.

وأفادت وكالة "بترا" بأن الملك سيبحث مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين.

كما سيبحث سبل توسيع التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وكان مصدر قطري مطلع كشف سابقا عن تفاصيل الزيارة الملكية إلى الدوحة.

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وقال المصدر لموقع "عمون" إن الزيارة التي تبدأ يوم 12 الشهر الجاري تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها الملك عبدالله الثاني الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وتأتي الزيارة بعد أكثر من عام على زيارة أمير قطر تميم بن حمد، إلى العاصمة عمان، في أول زيارة رسمية له منذ العام 2014.

وأجرى حينها الملك عبد الله وأمير قطر مباحثات موسعة، في قمة تناولت العلاقات بين البلدين، وسبل توسيع آفاق التعاون بينهما.

وفي يونيو 2017 قررت عمان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة، وهي الأزمة التي انتهت باتفاق المصالحة في قمة العلا بالسعودية في يناير 2021.

المصدر: وكالات

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