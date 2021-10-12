لا تأكيدات رسمية.. ناشطون يتداولون أنباء عن وفاة الداعية السعودي موسى القرني في السجن

أعلنت حسابات سعودية، عبر موقع "تويتر" عن وفاة الداعية موسى القرني، اليوم الثلاثاء، في أحد السجون في السعودية بعد اعتقال دام 14 عاما.

وقالت منظمة "سند" للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والوقوف ضد الاعتقالات التعسفية في السعودية، إن القرني توفي في أحد السجون، بحسب أنباء مؤكدة، مذكرة بأن القرني اعتقل في فبراير 2007 مع مجموعة من الحقوقيين بسبب مطالبتهم بإنشاء جمعية لحقوق الإنسان في السعودية.

وأضافت: "تأتي وفاة الدكتور القرني بعد معاناة طويلة مع المرض وإهمال طبي متعمد داخل معتقلات النظام، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير في السنوات الأخيرة دون أن يتلقى أي رعاية طبية... تعرض لصنوف الأذى والتعذيب والتضييق أثناء اعتقاله وحبس في العزل الانفرادي لفترات طويلة وتدهورت حالته الصحية في السنوات الأخيرة دون مبالاة من السلطة".

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وردت ل #سند أنباء تؤكد وفاة المعتقل الدكتور #موسى_القرني صباح اليوم الثلاثاء ١٢ اكتوبر ٢٠٢١ في سجون النظام السعودي بعد أعتقاله قرابة ١٥ سنة

سند التي آلمها الخبر تدعو للدكتور القرني بالرحمة والمغفرة ، وتحمل السلطات مسئولية وفاته داخل المعتقل. pic.twitter.com/IC1cN136g6 — منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) October 12, 2021

والقرني هو داعية وأكاديمي يحمل درجة الدكتوراه في أصول الفقه، وعمل في التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وعميدا لشؤون الطلبة في ذات الجامعة.

كما أنه عمل مدرسا في جامعة ببيشاور الباكستانية، وكان مديرا للأكاديمية الإسلامية للعلوم والتقنية التابعة لهيئة الإغاثة الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي في بيشاور أيضا.

منظمة سند تنعى الدكتور موسى القرني، وتدعو له بالرحمة والمغفرة، وتحمل الحكومة السعودية مسؤولية وفاته داخل المعتقل وأسلوب القتل البطيء الذي مورس ضده والذي يعد جريمة في كل القوانين الدولية.https://t.co/dhKvK7XCGIpic.twitter.com/WiZo5MC4nB — منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) October 12, 2021

واعتقل القرني في عام 2007، وحكم عليه بالسجن 20 عاما، والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميته 20 عاما، علما بأنه يبلغ من العمر حاليا 66 عاما. وفي مايو 2018، تعرض لجلطة دماغية، تسببت في نقله إلى مستشفى للأمراض العقلية في جدة.

المصدر: RT