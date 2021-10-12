ما حقيقة وجود ذهب في صخور بالأردن؟

أكد نقيب الجيولوجيين في الأردن صخر النسور أن ترسبات الذهب موجودة في الأردن، ولكن لا توجد دراسة جدوى اقتصادية، تفيد إذا كانت التراكيز مؤملة أم لا، وهل الكميات مؤملة أم لا.

وقال النسور إنه لذلك لا بد من عمل دراسات جدوى اقتصادية حول معدن الذهب، كما هو التوجه الآن فيما يخص معدن النحاس، لافتا إلى أن "الحكومات السابقة تلكأت كثيرا في هذا الملف، كما رافق ذلك تهشيم العمل المؤسسي بالغاء سلطة المصادر الطبيعية عام 2013".

ودعا إلى "منح حوافز استثمارية لقطاع التعدين وتسهيل الاجراءات التي تم تعقيدها عند استحداث هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلفا لسلطة المصادر الطبيعية، إضافة إلى ثبات التشريعات الناظمة لاعمال التعدين في الأردن، مشيرا إلى جهود الجيولوجيين الذين عملوا في سلطة المصادر الطبيعية في مشروع الذهب من خلال التنقيب الجيوكيميائي عن وجود قيم وتراكيز في منطقة وادي ابو خشيبة 90 كم شمال شرق العقبة داخل صخور الكوارتز حيث اشارت الى وجود شذوذ الذهب بنسب جيدة.



وقال إنه ما زالت الحاجة ملحة لمزيد من الأعمال في منطقة وادي ابو خشيبة للتنقيب للتأكد وعمل دراسة الجدوى الاقتصادية.

المصدر: "عمون"







