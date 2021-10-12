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مصدر عسكري يؤكد لـRT صرف مرتبات لوحدات الجيش الليبي

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مصدر عسكري يؤكد لـRT صرف مرتبات لوحدات الجيش الليبي
Reuters Esam Omran Al-Fetori
عناصر من قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر (صورة أرشيفية)
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أكد مصدر عسكري ليبي مسؤول لـRT أن وزارة المالية الليبية صرفت مرتبات الجيش الليبي لشهري يوليو وأغسطس من هذا العام بالكامل.

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وعزى المصدر تأخر صرف المرتبات لـ"إجراءات إدارية".

جاء ذلك على خلفية جدل أثاره مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب بقوله السبت الماضي، أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لم يصرف مرتبات الجيش إلا بعدما وجهه بذلك المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وذكر المحجوب أنه بعد تدخل المسؤول الأمريكي "تم صرف مرتبات القوات المسلحة لـ3 أشهر".

ولم يصدر عن الحكومة الليبية تعليق رسمي على تصريحات المحجوب.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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