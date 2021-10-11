التحالف العربي: الوضع الإنساني في العبدية اليمنية مأساوي
Reuters
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قال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إن الوضع الإنساني في منطقة العبدية بمحافظة مأرب اليمنية "مأساوي".
وأكد التحالف على "دعم الجيش الوطني اليمني ورجال القبائل في فك الحصار عن المدنيين بمديرية العبدية"، مشددا على أنه :ينظر في كافة الخيارات الإنسانية والعملياتية، خصوصا أن حالة الوضع الإنساني بالعبدية مأساوي".
وأضاف التحالف: "على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تحمل المسؤولية، في فك الحصار عن المدنيين بالعبدية".
المصدر: "اليوم السعودية"
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