التحالف العربي يعلن تنفيذ 33 عملية ضد "الحوثيين" في العبدية
Reuters
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، عن تنفيذ 33 عملية استهداف لآليات وعناصر "حركة أنصار الله-الحوثيين" في منطقة العبدية بمحافظة مأرب، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال التحالف إن هذه العمليات أدت إلى "تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 156عنصر إرهابي"، مضيفا: "نفذنا 338 استهداف نوعي لحماية المدنيين الأبرياء في العبدية منذ حصار المليشيا للمديرية".
وشدد على "أننا ملتزمون بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المواطنين اليمنيين من بطش المليشيا".
المصدر: صحيفة "الرياض"
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