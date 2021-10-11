التحالف العربي يعلن تنفيذ 33 عملية ضد "الحوثيين" في العبدية

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، عن تنفيذ 33 عملية استهداف لآليات وعناصر "حركة أنصار الله-الحوثيين" في منطقة العبدية بمحافظة مأرب، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف إن هذه العمليات أدت إلى "تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 156عنصر إرهابي"، مضيفا: "نفذنا 338 استهداف نوعي لحماية المدنيين الأبرياء في العبدية منذ حصار المليشيا للمديرية".

وشدد على "أننا ملتزمون بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المواطنين اليمنيين من بطش المليشيا".

المصدر: صحيفة "الرياض"