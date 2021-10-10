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التحالف العربي: عملياتنا العسكرية أوقفت تقدم الحوثيين في العبدية

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التحالف العربي: عملياتنا العسكرية أوقفت تقدم الحوثيين في العبدية
Reuters KHALED ABDULLAH
محافظة مأرب في اليمن - أرشيف
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أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن عمليات التحالف على مدى 18 يوما أوقفت تقدم الحوثيين في منطقة العبدية بمحافظة مأرب.

وقال: "نفذنا ما يقارب من 118 طلعة جوية لحماية المدنيين في منطقة العبدية بمأرب خلال الـ96 ساعة الماضية".

وأضاف: "تم تدمير 10 آليات عسكرية وأوقعنا خسائر في صفوفه تقدر بـ400 عنصر".

ودعا المالكي المنظمات الأممية وغير الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية تجاه المدنيين المحاصرين في المدينة.

المصدر: "اليوم السعودية"

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