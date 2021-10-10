مخابرات الحوثي تنشر تقريرا عن نشاطات مزعومة لـ"قيادات تنظيم القاعدة في مأرب"

نشرت جماعة "أنصار الله" الحوثية تقريرا عن أنشطة مزعومة لقيادات في تنظيم "القاعدة" في محافظة مأرب وسط اليمن.

وقال "جهاز الأمن والمخابرات" التابع لحكومة الحوثيين بصنعاء، إن "التكفيري بالقاعدة منصر مبخوت هادي الفقير، المكنى بالزبير المرادي، يسكن في قرية الخثلة بمديرية الجوبة بمنزل مكون من طابقين ويشغل منصب أميرا لمنطقة الجوبة بتكليف من القيادي خالد باطرفي أمير القاعدة في جزيرة العرب".

وأضاف: "التكفيري منصر الفقير هو أحد خبراء تصنيع العبوات الناسفة، ويسكن في الطابق الثاني من منزله المدعو محمد حسين درامة قاضي القاعدة، كما أن الصريع قاسم الريمي كانت يتردد على منزل الفقير وكذلك المدعو إبراهيم السنفي المسؤول العسكري للتنظيم إضافة إلى آخرين".

واستطرد "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي: "من أبرز العناصر التكفيرية الأجنبية التي ترددت على منزل الفقير هو المسؤول الأمني للقاعدة إبراهيم البناء مصري الجنسية وإبراهيم القوصي سوداني الجنسية".

كما أشار الجهاز إلى تردد "قيادات للقاعدة من الجنسية السعودية على منزل الفقير أبرزهم المدعو عبدالعزيز العدناني وعبدالواحد النجدي وصهيب وحسان وفواز القصيمي".

وتابع: "منصر الفقير تنقل إلى الأماكن السرية للقاعدة في مناطق الحصون وجو النسيم والروضة وعرق آل شبوان في مأرب. كما أنه يوجد معمل متكامل في منزله لتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات ويعمل فيه خبراء من القاعدة أبرزهم حسان الحضرمي ونجم الدين التعزي".

وأضاف: "منزل منصر الفقير يعتبر من أهم مخازن السلاح لتنظيم القاعدة، ومن هذا المنزل تم نقل العديد من العبوات الناسفة إلى المدن الجنوبية والشرقية"، مشيرا إلى أن "قيادات القاعدة دأبت على زراعة الألغام والعبوات الناسفة في مناطق آهلة بالسكان".

المصدر: RT