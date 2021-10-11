اليمن.. 4 قتلى على الأقل في انفجار سيارة بمحافظة حضرموت (صور + فيديو)
لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم يوم الاثنين في انفجار سيارة بالقرب من هيئة مستشفى سيئون بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.
وقالت وسائل إعلام في اليمن إن الانفجار وقع في مركبة مليئة بالذخيرة الحية.
وأضافت أن جثث الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة تفحمت، مشيرة إلى وجود أضرار مادية أخرى خلفها الانفجار.
وأفاد شاهد عيان بأن من كانوا بداخل السيارة قد تفحمت جثثهم ولم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن.
وفرضت القوات الأمنية طوقا حول موقع الانفجار فيما هرعت سيارة الإطفاء لإخماد الحريق.
وهذا هو التفجير الثاني التي يضرب مدن جنوب اليمن خلال يومين، حيث تعرض محافظ عدن أحمد لملس، رفقة سالم السقطري وزير الزراعة والثروة السمكية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لمحاولة اغتيال بواسطة تفجير سيارة مفخخة لدى مروره في منطقة حجيف الواقعة بين مديريتي المعلا والتواهي بمحافظة عدن.
وسقط في الهجوم نحو 6 قتلى وعدة مصابين بجروح متفاوتة.
*~#عاجل#حضرموت— أرسلان السليماني 🇸🇦🇦🇪AR✌️ (@ARS_ALSulimni) October 11, 2021
~انفجار سيارة مليئة بمعدات وعسكرية بالقرب من مستشفى العام ب #سيئونpic.twitter.com/FUXLx185zB
صور لإنفجار سيارة مفخخة بالقرب من مستشفى سيئون العام بــ #حضرموت— هيفاء علي محمد (@HaifaYem2021) October 11, 2021
قبل قليل
وهناك جثث متفحمة
يعتقد أنها لارهابيين كانوا فيها pic.twitter.com/cWCaSEF494
خلال الساعات الماضية تم سيارة مفخخة استهدفت محافظ #عدن التابع للانتقالي وتم اتهام حزب الإصلاح وتوعدوا بالرد، واليوم تم الرد من قبل الانتقالي بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من مستشفى #سيئون في #حضرموت حيث معقل الاصلاح. pic.twitter.com/HcQis3KgtA— فيصل مدهش (@FaisalMudhish) October 11, 2021
#سيئون— ⚖️khalid bahaj⚖️🇬🇧 (@Khalidbahaj4) October 11, 2021
إنفجار سيارة بالقرب من مستشفى سيئون محمله رصاص...🤔!!!
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المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية
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