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المغرب يسجل 169 إصابة و17 وفاة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

المغرب يسجل 169 إصابة و17 وفاة بفيروس كورونا
Reuters
المستشفيات في المغرب - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، الإثنين، تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 386 أمس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 939356.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 17 وفاة جديدة، ارتفاعا من 14 حالة أمس الأحد، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 14474.

المصدر: "رويترز"

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