تحذير للمواطنين في مصر من "منخفض السودان"

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين في مصر من تأثر الرؤية على الطرق بسبب "منخفض السودان" الذي سيؤثر على الطقس في البلاد.

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وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن "منخفض السودان يمتد شمالا معلنا بداية فصل الخريف مناخيا"، مشيرة إلى أن "منخفض السودان يعتبر بمثابة كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف والربيع".

وتمتد شمالا لتصل إلى مصر بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة، وترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد لتتجاوز حاجز 40 درجة، كما يؤثر غطاء سحابي علي شمال ووسط الصعيد وسيناء بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي وزيادة نسبة الرطوبة وقد تتساقط منه بعض الأمطار تكون غير مؤثرة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تأثر الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحا، خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة، لافتة إلى أنّ ارتفاع الموج بالبحر المتوسط يكون بين متر إلى 1.75 مترا، بينما يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى 1.75 مترا بالبحر الأحمر.

المصدر: الوطن