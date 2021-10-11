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مفوضية الانتخابات العراقية: نسبة التصويت في الاقتراع العام بلغت 41%

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مفوضية الانتخابات العراقية: نسبة التصويت في الاقتراع العام بلغت 41%
Reuters ABDULLAH DHIAA AL-DEEN
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كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الاثنين أن نسبة التصويت الأولية في الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي شهدتها البلاد أمس، بلغت 41%.

وأضافت المفوضية في بيان لها أن "عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو عشرة ملايين مصوت"، مؤكدة أن عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغ 16 أما التصويت العام فبلغ عدد الشكاوى 58.

وبينت المفوضية نسب التصويت لهذه الانتخابات كما يلي:

البصرة          40%

ميسان          43%

القادسية          42%

ذي قار          42%

النجف          41%

المثنى           44%

بغداد- الرصافة   31%

بغداد- الكرخ     34%

كربلاء          44%

بابل            46%

ديالى           46%

الانبار          43%

واسط          44%

دهوك          54%

اربيل          46%

السليمانية       37%

صلاح الدين     48%

كركوك         44%

نينوى          42%

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مصدر لـRT: نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية بلغت 43%
مصدر لـRT: نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية بلغت 43%

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت عن إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية في تمام الساعة السادسة مساء أمس، وسط حديث عن نسب مشاركة منخفضة، بينما أعرب مصدر حكومي عراقي في تصريح لـRT، عن توقعات بأن تتجاوز نسبة المشاركة 40%.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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