مصدر لـRT: نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية بلغت 43%

كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الأحد، عن نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية التي جرت اليوم، فيما أشار إلى أنها كانت 43%.

وقال المصدر لـRT، إن "المشاركة في الانتخابات كانت إيجابية بالنسبة لتوقعات الحكومة، ووصلت بين 33 - 44%".

وأضاف، أن "مفوضية الانتخابات ستعلن عن هذه النتيجة في وقت لاحق".

وصوت العراقيون اليوم الأحد لاختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة.

المصدر: RT