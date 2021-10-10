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مصدر لـRT: نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية بلغت 43%

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مصدر لـRT: نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية بلغت 43%
الانتخابات العراقية
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كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الأحد، عن نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية التي جرت اليوم، فيما أشار إلى أنها كانت 43%.

وقال المصدر لـRT، إن "المشاركة في الانتخابات كانت إيجابية بالنسبة لتوقعات الحكومة، ووصلت بين 33 - 44%".

وأضاف، أن "مفوضية الانتخابات ستعلن عن هذه النتيجة في وقت لاحق".

وصوت العراقيون اليوم الأحد لاختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة.

المصدر: RT

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