ارتفاع سعر العملات المصرية القديمة

ذكر موقع "المصري اليوم" يوم السبت أن سعر العملة المصرية القديمة ارتفع، مشيرا إلى أن عبارة "بيع العملات القديمة" تصدرت محركات البحث.

وأشار الموقع المصري إلى أن الكثير من المصريين لديهم هوس بجمع العملات القديمة وبيعها، ويبحثون دوما عن أعلى سعر في سوق العملات القديمة.

وبحسب محمد الحربي تاجر عملات قديمة، فإن كل العملات التي صدرت في عهد الملك فاروق مطلوبة ويتحدد سعرها حسب حالتها، موضحا أن العملات الورقية تهلك بسرعة ولذا فهي نادرة ويصل بعضها إلى 50 ألف جنيه حسب الفئة وتاريخ الإصدار وتوقيع محافظ البنك المركزي.

وأضاف الحربي أن عملة الشلن الورقية المكتوب عليها "الدولة المصرية" والتي صدرت أواخر عصر الملك فاروق، يقدر سعرها بآلاف الجنيهات حسب حالتها.

وأضاف أن الشلن (5 قروش) المكتوب عليه "جمهورية مصر العربية"، الذي صدر في عهد الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر والسادات وهو ليس له قيمة، ممكن أن يباع بجنيه واحد.

وتابع قائلا إن "هناك عملات أخرى يزداد الطلب عليها مثل عملة البريزة الورقية (10 قروش) التي تصل إلى 60 ألف جنيه، ومكتوب عليها "الدولة المصرية"، مبينا في السياق أن القرش المرسوم عليه صقر والصادر عام 1973 يصل سعره إلى 30 ألف جنيه.

وأكد تاجر العملات القديمة أن عملة القرش الألومنيوم مطلوبة في السوق، مؤكدا أن العملة كلما كان بها خطأ تكون نادرة وبالتالي سعرها مرتفع.

المصدر: موقع "المصري اليوم"