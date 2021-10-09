حميميم: مسلحون يشنون 20 هجوما في منطقة خفض التصعيد في سوريا

أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، السبت، أن مسلحي "جبهة النصرة"، شنوا 20 هجوما في مناطق خفض التصعيد في المحافظات الأربع شمال غربي البلاد.

وأشار البيان إلى أنه "سجل خلال اليوم الماضي 20 هجوما في منطقة خفض التصعيد في إدلب وحلب وحماة واللاذقية من مواقع جماعة (جبهة النصرة)، منها 10 هجمات بحسب الجانب السوري".

وأضاف: "كما هو محدد، سجلت في محافظتي إدلب وحلب 7 هجمات في كل محافظة، وأربع هجمات في اللاذقية، وكذلك هجومان في حماة".

وحذر المركز في وقت سابق، عن خطط للإرهابيين لشن "هجوم كيمياوي" في المنطقة، لتوجيه أصابع الاتهام للقوات الحكومية بتنفيذه.

المصدر: RT