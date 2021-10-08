حميميم: مسلحون في سوريا ينفذون 5 هجمات في مناطق خفض التصعيد في إدلب وحلب

أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الجمعة، أن مسلحي "جبهة النصرة" نفذوا خمس هجمات في مناطق خفض التصعيد بمحافظتي إدلب وحلب في سوريا.

وجاء في بيان المركز: "خلال اليوم الماضي، سجلت خمس هجمات في مناطق خفض التصعيد في إدلب وحلب من مواقع تسيطر عليها جماعة جبهة النصرة".

وأضاف: "كما هو محدد، سجلت ثلاث هجمات في محافظة إدلب، واثنتان في محافظة حلب".

وحذر المركز في وقت سابق، عن خطط للإرهابيين لشن "هجوم كيمياوي" في المنطقة.

المصدر: RT