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حميميم: مسلحون في سوريا ينفذون 5 هجمات في مناطق خفض التصعيد في إدلب وحلب

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حميميم: مسلحون في سوريا ينفذون 5 هجمات في مناطق خفض التصعيد في إدلب وحلب
Reuters
إدلب - سوريا - أرشيف
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أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الجمعة، أن مسلحي "جبهة النصرة" نفذوا خمس هجمات في مناطق خفض التصعيد بمحافظتي إدلب وحلب في سوريا.

وجاء في بيان المركز: "خلال اليوم الماضي، سجلت خمس هجمات في مناطق خفض التصعيد في إدلب وحلب من مواقع تسيطر عليها جماعة جبهة النصرة".

وأضاف: "كما هو محدد، سجلت ثلاث هجمات في محافظة إدلب، واثنتان في محافظة حلب".

وحذر المركز في وقت سابق، عن خطط للإرهابيين لشن "هجوم كيمياوي" في المنطقة.

المصدر: RT

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