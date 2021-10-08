شيخ أزهري لمحلل الزواج 33 مرة: أنت تزني علانية

علق الشيخ محمد أبو بكر، وهو من علماء الأزهر في مصر، على واقعة زواج مواطن 33 مرة "كمحلل شرعي" من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن ثلاثا.

وقال الشيخ محمد أبو بكر خلال برنامجه "إني قريب": "الرجل يتحدث عن تلك الفاحشة بفخر، ونسي أنه يأتي الزنا علانية"، مضيفا بأنه "زان بحكم القرآن والسنة، وهذه جرائم أخلاقية وحرب على المجتمع لإشاعة الفاحشة والزنا".

وطالب النائب العام بمصر "بالتحرك الفوري لوقف مثل هذا الشخص.. مكانه السجن وليس استوديوهات القنوات ليقدم من خلالها نموذجًا فاسدًا يهدم القيم في البيوت المصرية".

إقرأ المزيد

وأضاف: "دار الإفتاء ردت على هذا الشخص بأنه ملعون، والـ33 زوجة التي عاشرها من يدعي أنه محلل شرعي في الحرام يعشن حاليا مع أزواجهن في الزنا والحرام، ونتاج هذه الزيجات هم أبناء حرام، وسيحمل هذا الرجل أوزارهم تطبيقا لقول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم".

وتابع: "أنت عليك 33 جريمة زنا وإثم الجرائم المتتبعة مع الأزواج تتحمل وزره كاملا"، لافتا إلى أنه "اجتزاء كلام علماء الدين من سياقه يعتبر حربا على المجتمع لنشر المفاسد".

المصدر: "القاهرة 24"