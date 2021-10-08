ليبيا.. 604 إصابات و18 وفاة جديدة بكورونا

سجّلت ليبيا 604 إصابات و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن آخر 24 ساعة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 345 ألفا و451 حالة، منها 72 ألفا و66 نشطة، و268 ألفا و628 متعافيا، و4757 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد في مارس العام الماضي.

المصدر: بوابة الوسط