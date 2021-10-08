وسائل إعلام عبرية: اعتقال إسرائيلي في دبي بتهمة الاتجار بالمخدرات

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن سلطات دبي اعتقلت مواطنا إسرائيليا مشتبها فيه بالاتجار بالمخدرات على نطاق واسع.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الجمعة أن محكمة إماراتية ستجري أول جلسة في هذه القضية الاثنين القادم.

ونقلت القناة عن المحامي أوري بن ناتان (وهو يمثل عن الموقوف مع محام آخر يدعى نيك كاوفمان) تأكيده أن موكله لا يزال محتجزا في دبي، مشيرا إلى أنه يحاول التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي بغية "الرد على هذه الشبهات بأنسب طريقة".

المصدر: القناة الـ12 الإسرائيلية